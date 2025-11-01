SignauxSections
Rafael Jimenez Fuentes

RAFALiiN

Rafael Jimenez Fuentes
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
TickmillEU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
127 (32.73%)
Perte trades:
261 (67.27%)
Meilleure transaction:
250.96 EUR
Pire transaction:
-174.30 EUR
Bénéfice brut:
5 526.27 EUR (12 286 876 pips)
Perte brute:
-6 015.65 EUR (664 059 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (472.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
561.66 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
187 (48.20%)
Courts trades:
201 (51.80%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.26 EUR
Bénéfice moyen:
43.51 EUR
Perte moyenne:
-23.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-655.55 EUR)
Perte consécutive maximale:
-655.55 EUR (21)
Croissance mensuelle:
-18.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 328.18 EUR
Maximal:
1 524.64 EUR (47.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 373
BTCUSD 8
XAUUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -284
BTCUSD -62
XAUUSD -212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.7K
BTCUSD -635K
XAUUSD -2.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DAY TRADER GBPUSD
Aucun avis
2025.11.01 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
