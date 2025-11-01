SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fxproraweeroj
Raweeroj Rattana

Fxproraweeroj

Raweeroj Rattana
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -58%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 502
Bénéfice trades:
1 880 (53.68%)
Perte trades:
1 622 (46.32%)
Meilleure transaction:
392.00 USD
Pire transaction:
-361.47 USD
Bénéfice brut:
20 248.46 USD (18 985 612 pips)
Perte brute:
-24 353.44 USD (26 139 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (149.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 042.13 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
193 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
2 803 (80.04%)
Courts trades:
699 (19.96%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-1.17 USD
Bénéfice moyen:
10.77 USD
Perte moyenne:
-15.01 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-2 433.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 433.30 USD (34)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 107.42 USD
Maximal:
6 366.69 USD (246.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.93% (6 353.63 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 1443
BITCOIN 589
GBPJPY 393
USDJPY 347
WTI 329
GBPUSD 119
GBPAUD 106
BRENT 57
EURAUD 52
EURJPY 20
EURUSD 17
CADJPY 13
AUDUSD 8
LITECOIN 6
BITCOINCASH 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN -1.8K
GBPJPY 135
USDJPY 753
WTI -1.1K
GBPUSD -435
GBPAUD -142
BRENT 5
EURAUD -10
EURJPY -12
EURUSD 10
CADJPY -19
AUDUSD -15
LITECOIN -6
BITCOINCASH -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -7.6K
BITCOIN -7.1M
GBPJPY -3.5K
USDJPY 13K
WTI -25K
GBPUSD -3.1K
GBPAUD -12K
BRENT -2.7K
EURAUD 2.2K
EURJPY 824
EURUSD -220
CADJPY 225
AUDUSD -1.6K
LITECOIN -556
BITCOINCASH -5.8K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +392.00 USD
Pire transaction: -361 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +149.53 USD
Perte consécutive maximale: -2 433.30 USD

fxpro
Aucun avis
2025.11.01 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 193 days
2025.11.01 03:58
A large drawdown may occur on the account again
