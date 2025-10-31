- Croissance
Trades:
376
Bénéfice trades:
290 (77.12%)
Perte trades:
86 (22.87%)
Meilleure transaction:
169.84 USD
Pire transaction:
-522.60 USD
Bénéfice brut:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Perte brute:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (177.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
709.29 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
207 (55.05%)
Courts trades:
169 (44.95%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
18.56 USD
Perte moyenne:
-59.40 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-801.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-998.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
-67.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 217.37 USD
Maximal:
2 533.17 USD (310.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|62
|XAUUSD
|54
|USDCHF
|53
|US500
|41
|EURUSD
|33
|US2000
|29
|AUDUSD
|28
|US30
|25
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|11
|USTEC
|8
|USDCAD
|2
|XAGAUD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|475
|XAUUSD
|895
|USDCHF
|-124
|US500
|-80
|EURUSD
|217
|US2000
|-123
|AUDUSD
|35
|US30
|-146
|GBPUSD
|-151
|BTCUSD
|-641
|USTEC
|-23
|USDCAD
|19
|XAGAUD
|-1
|NZDUSD
|-23
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|12K
|USDCHF
|-105
|US500
|-9.4K
|EURUSD
|1.3K
|US2000
|-13K
|AUDUSD
|-181
|US30
|10K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|-256K
|USTEC
|-1.4K
|USDCAD
|33
|XAGAUD
|-21
|NZDUSD
|-91
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +169.84 USD
Pire transaction: -523 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +177.75 USD
Perte consécutive maximale: -801.50 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.43 × 42
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.57 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 92
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
Forex.com-Live 536
|1.91 × 164
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 321
Aucun avis