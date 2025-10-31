SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Forex Us
Kamal El Ghabzouri

Forex Us

Kamal El Ghabzouri
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
376
Bénéfice trades:
290 (77.12%)
Perte trades:
86 (22.87%)
Meilleure transaction:
169.84 USD
Pire transaction:
-522.60 USD
Bénéfice brut:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Perte brute:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (177.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
709.29 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
207 (55.05%)
Courts trades:
169 (44.95%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
18.56 USD
Perte moyenne:
-59.40 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-801.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-998.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
-67.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 217.37 USD
Maximal:
2 533.17 USD (310.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 62
XAUUSD 54
USDCHF 53
US500 41
EURUSD 33
US2000 29
AUDUSD 28
US30 25
GBPUSD 22
BTCUSD 11
USTEC 8
USDCAD 2
XAGAUD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 475
XAUUSD 895
USDCHF -124
US500 -80
EURUSD 217
US2000 -123
AUDUSD 35
US30 -146
GBPUSD -151
BTCUSD -641
USTEC -23
USDCAD 19
XAGAUD -1
NZDUSD -23
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.5K
XAUUSD 12K
USDCHF -105
US500 -9.4K
EURUSD 1.3K
US2000 -13K
AUDUSD -181
US30 10K
GBPUSD -1K
BTCUSD -256K
USTEC -1.4K
USDCAD 33
XAGAUD -21
NZDUSD -91
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.84 USD
Pire transaction: -523 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +177.75 USD
Perte consécutive maximale: -801.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.43 × 42
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Forex.com-Live 536
1.91 × 164
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 321
82 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire