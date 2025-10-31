SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WickSniperMT5
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT5

Mr Kashif Asad H Malik
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
128 (67.36%)
Perte trades:
62 (32.63%)
Meilleure transaction:
145.02 GBP
Pire transaction:
-86.19 GBP
Bénéfice brut:
1 630.72 GBP (30 646 pips)
Perte brute:
-975.28 GBP (20 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (37.14 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
289.51 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
123 (64.74%)
Courts trades:
67 (35.26%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
3.45 GBP
Bénéfice moyen:
12.74 GBP
Perte moyenne:
-15.73 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-35.16 GBP)
Perte consécutive maximale:
-121.60 GBP (2)
Croissance mensuelle:
113.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
147.07 GBP (23.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 845
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.02 GBP
Pire transaction: -86 GBP
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +37.14 GBP
Perte consécutive maximale: -35.16 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
Aucun avis
2025.10.31 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
