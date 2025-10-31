SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WickSniperMT4
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT4

Mr Kashif Asad H Malik
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
708
Bénéfice trades:
566 (79.94%)
Perte trades:
142 (20.06%)
Meilleure transaction:
73.31 GBP
Pire transaction:
-111.29 GBP
Bénéfice brut:
1 827.88 GBP (67 842 pips)
Perte brute:
-2 149.26 GBP (68 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (23.49 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
246.62 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
573
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
372 (52.54%)
Courts trades:
336 (47.46%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.45 GBP
Bénéfice moyen:
3.23 GBP
Perte moyenne:
-15.14 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-485.01 GBP)
Perte consécutive maximale:
-485.01 GBP (9)
Croissance mensuelle:
104.46%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
699.92 GBP
Maximal:
803.68 GBP (133.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 707
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -416
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.31 GBP
Pire transaction: -111 GBP
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +23.49 GBP
Perte consécutive maximale: -485.01 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.31 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire