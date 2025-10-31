SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FX777
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 153%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
4 (33.33%)
Perte trades:
8 (66.67%)
Meilleure transaction:
124.13 EUR
Pire transaction:
-10.65 EUR
Bénéfice brut:
180.09 EUR (702 pips)
Perte brute:
-56.18 EUR (132 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (55.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
124.13 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
13.83%
Charge de dépôt maximale:
118.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
2 (16.67%)
Courts trades:
10 (83.33%)
Facteur de profit:
3.21
Rendement attendu:
10.33 EUR
Bénéfice moyen:
45.02 EUR
Perte moyenne:
-7.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-34.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-34.98 EUR (5)
Croissance mensuelle:
153.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.82 EUR
Maximal:
41.30 EUR (33.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.04% (40.30 EUR)
Par fonds propres:
4.92% (4.46 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 141
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 570
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.13 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +55.96 EUR
Perte consécutive maximale: -34.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
Aucun avis
2025.11.03 09:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 07:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
