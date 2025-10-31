SignauxSections
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
12 (52.17%)
Perte trades:
11 (47.83%)
Meilleure transaction:
42.00 BRL
Pire transaction:
-39.00 BRL
Bénéfice brut:
185.00 BRL (150 pips)
Perte brute:
-126.00 BRL (123 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (28.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
54.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
11 (47.83%)
Courts trades:
12 (52.17%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.57 BRL
Bénéfice moyen:
15.42 BRL
Perte moyenne:
-11.45 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-59.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-59.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
1.18%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
59.00 BRL (1.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.18% (59.00 BRL)
Par fonds propres:
0.48% (24.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
FLRY3 6
KLBN11 4
MULT3 3
TOTS3 2
EQTL3 2
BPAC11 2
B3SA3 1
TAEE11 1
BBSE3 1
ABEV3 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
FLRY3 6
KLBN11 -3
MULT3 11
TOTS3 14
EQTL3 -28
BPAC11 -2
B3SA3 1
TAEE11 8
BBSE3 0
ABEV3 19
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
FLRY3 13
KLBN11 -7
MULT3 24
TOTS3 31
EQTL3 -63
BPAC11 -3
B3SA3 2
TAEE11 17
BBSE3 0
ABEV3 13
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Mean Reverse AI 
Aucun avis
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
