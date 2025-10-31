Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real21 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Exness-Real4 1.75 × 20 Exness-Real16 2.39 × 378 Exness-Real6 2.49 × 39 Exness-Real28 11.46 × 119 Exness-Real33 12.15 × 46 ICMarketsSC-Live22 12.39 × 31 Exness-Real9 14.17 × 24 Exness-Real29 14.83 × 18 ICMarketsSC-Live06 17.29 × 14 OctaFX-Real10 18.00 × 2 JustMarkets-Live3 26.08 × 66 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou