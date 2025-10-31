SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA RTP PRO Signal 2
Aris Al Ansori

EA RTP PRO Signal 2

Aris Al Ansori
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
576
Bénéfice trades:
400 (69.44%)
Perte trades:
176 (30.56%)
Meilleure transaction:
134.16 USD
Pire transaction:
-105.94 USD
Bénéfice brut:
3 755.32 USD (3 503 102 pips)
Perte brute:
-2 689.81 USD (2 468 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (136.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
327.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
212
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
372 (64.58%)
Courts trades:
204 (35.42%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
9.39 USD
Perte moyenne:
-15.28 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-392.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-392.96 USD (13)
Croissance mensuelle:
96.60%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.86 USD
Maximal:
776.23 USD (41.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 538
BTCUSD 38
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 64
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 504K
BTCUSD 530K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.16 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +136.06 USD
Perte consécutive maximale: -392.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
ICMarketsSC-Live22
12.39 × 31
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Aucun avis
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
