Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 6 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.17 × 6 Tickmill-Live10 0.33 × 9 Tickmill-Live05 0.40 × 190 ICMarketsSC-Live09 0.41 × 150 EurotradeSA-Live01 0.60 × 5 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.72 × 2211 ICMarkets-Live07 0.75 × 670 Tickmill-Live 0.76 × 1418 Pepperstone-Demo01 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live23 0.88 × 24 Tickmill-Live04 0.91 × 438 ICMarketsSC-Live06 0.94 × 500 ICMarkets-Live12 0.99 × 336 ICMarketsSC-Live15 0.99 × 960 ICMarkets-Live10 1.00 × 1 TitanFX-05 1.00 × 1 62 plus...