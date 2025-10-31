SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Copygain TMGM
Andre Goncalves

Copygain TMGM

Andre Goncalves
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
23 (25.55%)
Perte trades:
67 (74.44%)
Meilleure transaction:
60.65 USD
Pire transaction:
-20.05 USD
Bénéfice brut:
437.43 USD (11 758 pips)
Perte brute:
-415.71 USD (12 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (99.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
43 (47.78%)
Courts trades:
47 (52.22%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
19.02 USD
Perte moyenne:
-6.20 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-228.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.76 USD (35)
Croissance mensuelle:
2.17%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
228.76 USD
Maximal:
228.76 USD (22.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 25
GBPJPY 15
CADJPY 13
AUDCHF 13
AUDCAD 9
EURAUD 6
AUDUSD 5
EURJPY 3
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 17
GBPJPY -34
CADJPY -25
AUDCHF 33
AUDCAD -10
EURAUD -25
AUDUSD 33
EURJPY 30
CADCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 454
GBPJPY -2K
CADJPY -219
AUDCHF 522
AUDCAD 636
EURAUD -1.2K
AUDUSD 296
EURJPY 930
CADCHF 81
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.65 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +99.84 USD
Perte consécutive maximale: -228.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Aucun avis
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
