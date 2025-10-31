Le nombre de transactions sur le compte est trop petit pour évaluer la qualité du trading

Il s'agit d'un compte nouvellement ouvert, et les résultats de trading peuvent être de nature aléatoire

Activité de trading faible - seules 0 les trades détectés au cours du dernier mois

Un prélèvement courant élevé en 58% indique l'absence de limitation de risque

80% des transactions effectuées en 0 jours. Cela comprend 0% des jours parmi les 1 jours de toute la durée de vie du signal.