Simon Daniel Wright

Aysha

Simon Daniel Wright
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -98%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
18 (40.00%)
Perte trades:
27 (60.00%)
Meilleure transaction:
298.48 USD
Pire transaction:
-529.52 USD
Bénéfice brut:
2 350.47 USD (3 317 pips)
Perte brute:
-2 140.03 USD (12 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 257.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 257.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
45 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
4.68 USD
Bénéfice moyen:
130.58 USD
Perte moyenne:
-79.26 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-2 059.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 059.82 USD (25)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 013.40 USD
Maximal:
2 095.93 USD (100.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.15% (2 068.72 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 210
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +298.48 USD
Pire transaction: -530 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +2 257.60 USD
Perte consécutive maximale: -2 059.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
Aucun avis
2025.10.31 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
A large drawdown may occur on the account again
