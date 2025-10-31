SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SashaFX
Odd Harald Soerhaug

SashaFX

Odd Harald Soerhaug
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
194
Bénéfice trades:
122 (62.88%)
Perte trades:
72 (37.11%)
Meilleure transaction:
161.08 EUR
Pire transaction:
-835.92 EUR
Bénéfice brut:
608.05 EUR (31 327 pips)
Perte brute:
-1 758.75 EUR (37 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (35.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
161.08 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
56.15%
Charge de dépôt maximale:
1.13%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
89 (45.88%)
Courts trades:
105 (54.12%)
Facteur de profit:
0.35
Rendement attendu:
-5.93 EUR
Bénéfice moyen:
4.98 EUR
Perte moyenne:
-24.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-181.32 EUR)
Perte consécutive maximale:
-835.92 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-10.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 152.67 EUR
Maximal:
1 365.96 EUR (191.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.90% (1 366.56 EUR)
Par fonds propres:
0.10% (0.50 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 112
XAUUSD 50
AUDNZD 5
BTCUSD 5
EURUSD 3
GBPCAD 3
US500 3
EURAUD 2
USDCHF 1
EURNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
SWI20 1
JP225 1
F40 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -213
XAUUSD -1K
AUDNZD -2
BTCUSD -2
EURUSD 0
GBPCAD -3
US500 3
EURAUD 3
USDCHF 1
EURNZD -1
EURJPY -2
NZDUSD -2
EURGBP 0
AUDUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY -65
SWI20 -15
JP225 1
F40 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.7K
XAUUSD -405
AUDNZD -283
BTCUSD -21K
EURUSD 24
GBPCAD -319
US500 2.8K
EURAUD 496
USDCHF 129
EURNZD -197
EURJPY -292
NZDUSD -154
EURGBP -28
AUDUSD -21
EURCAD 188
CHFJPY -413
SWI20 -1.2K
JP225 12K
F40 180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.08 EUR
Pire transaction: -836 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.62 EUR
Perte consécutive maximale: -181.32 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 21
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.40 × 10
VantageInternational-Live 4
1.47 × 131
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 11501
Forex.com-Live 536
1.92 × 166
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 318
83 plus...
Aucun avis
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 6.51% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
80% of trades performed within 16 days. This comprises 3.16% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
