Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Earnex-Trade 0.00 × 22 EverestCM-Live 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VTMarkets-Live 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FPMarkets-Live 0.31 × 113 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.48 × 94 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 4 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Exness-MT5Real3 0.85 × 60 ICMarketsSC-MT5 0.89 × 4937 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 itexsys-Platform 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 15 ICMarketsEU-MT5-5 1.09 × 11 Exness-MT5Real8 1.24 × 471 108 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou