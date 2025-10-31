SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / El Marchouhi Brahim
Ishak Loutfi

El Marchouhi Brahim

Ishak Loutfi
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
112 (80.57%)
Perte trades:
27 (19.42%)
Meilleure transaction:
1 328.40 EUR
Pire transaction:
-1 580.57 EUR
Bénéfice brut:
13 046.12 EUR (43 938 pips)
Perte brute:
-8 000.46 EUR (32 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 199.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 753.32 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
110 (79.14%)
Courts trades:
29 (20.86%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
36.30 EUR
Bénéfice moyen:
116.48 EUR
Perte moyenne:
-296.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-955.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 580.57 EUR (1)
Croissance mensuelle:
9.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 742.24 EUR
Maximal:
1 742.24 EUR (3.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 119
BTCETH 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.3K
BTCETH -528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
BTCETH -3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 328.40 EUR
Pire transaction: -1 581 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 199.87 EUR
Perte consécutive maximale: -955.71 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire