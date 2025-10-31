Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 3 XMGlobal-Real 14 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 MEXIntGroup-Real 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 1 VantageFX-Live 4 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 1 FBS-Real-6 0.00 × 5 FBS-Real-3 0.00 × 1 ETO-Live 0.00 × 1 AxiTrader-US05-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 2 FBS-Real-1 0.00 × 1 43 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou