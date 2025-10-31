SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SuperFastGoldEA
Gia Hiep Vu

SuperFastGoldEA

Gia Hiep Vu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
54 (75.00%)
Perte trades:
18 (25.00%)
Meilleure transaction:
6.18 AUD
Pire transaction:
-6.13 AUD
Bénéfice brut:
67.57 AUD (4 396 pips)
Perte brute:
-85.99 AUD (5 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (19.39 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.39 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
52.07%
Charge de dépôt maximale:
64.57%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
34 (47.22%)
Courts trades:
38 (52.78%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.26 AUD
Bénéfice moyen:
1.25 AUD
Perte moyenne:
-4.78 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.10 AUD)
Perte consécutive maximale:
-20.10 AUD (4)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.83 AUD
Maximal:
42.73 AUD (8.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.31% (42.73 AUD)
Par fonds propres:
0.67% (3.33 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.18 AUD
Pire transaction: -6 AUD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +19.39 AUD
Perte consécutive maximale: -20.10 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Super Fast Trade for Gold Lover!!!!!

Happy Trading!!!!!

NOT FINANCIAL ADVICE. NOT RESPONSE FOR ANY LOSS.

2025.10.31 07:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 05:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
