SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SONY NET BUSINESS
Bashir Ahmad

SONY NET BUSINESS

Bashir Ahmad
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
135 (92.46%)
Perte trades:
11 (7.53%)
Meilleure transaction:
169.71 USD
Pire transaction:
-4.35 USD
Bénéfice brut:
2 862.90 USD (17 238 pips)
Perte brute:
-19.01 USD (2 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 304.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 304.35 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
16 jours
Facteur de récupération:
237.78
Longs trades:
114 (78.08%)
Courts trades:
32 (21.92%)
Facteur de profit:
150.60
Rendement attendu:
19.48 USD
Bénéfice moyen:
21.21 USD
Perte moyenne:
-1.73 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.96 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.03%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11.96 USD (0.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.15% (4.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 70
AUDNZD 33
NZDCAD 25
AUDCAD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 2.7K
AUDNZD 46
NZDCAD 38
AUDCAD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
AUDNZD 3.8K
NZDCAD 5.1K
AUDCAD 5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.71 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 304.35 USD
Perte consécutive maximale: -11.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 plus...
Aucun avis
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 7.27% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 40 days. This comprises 4.21% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
