- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|213
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|14
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|7
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-502
|EURUSD
|-112
|USDJPY
|-221
|AUDUSD
|13
|EURJPY
|101
|GBPCAD
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-585
|EURUSD
|242
|USDJPY
|-867
|AUDUSD
|121
|EURJPY
|149
|GBPCAD
|-386
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.74 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|9.08 × 13
fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs
dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg
fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs
dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg
fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs
dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg
fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs
dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg
fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs
dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg
USD
EUR
EUR