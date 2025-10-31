SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dadadadsdsa
Robert Bernard Stuermer

Dadadadsdsa

Robert Bernard Stuermer
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
298
Bénéfice trades:
91 (30.53%)
Perte trades:
207 (69.46%)
Meilleure transaction:
670.99 EUR
Pire transaction:
-698.15 EUR
Bénéfice brut:
7 577.62 EUR (423 752 pips)
Perte brute:
-9 521.13 EUR (18 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (298.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
835.22 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
107.33%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
155 (52.01%)
Courts trades:
143 (47.99%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-6.52 EUR
Bénéfice moyen:
83.27 EUR
Perte moyenne:
-46.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 239.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 239.40 EUR (22)
Croissance mensuelle:
-34.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 017.06 EUR
Maximal:
2 667.89 EUR (73.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.63% (2 665.29 EUR)
Par fonds propres:
21.14% (863.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 213
GBPUSD 40
EURUSD 14
USDJPY 11
AUDUSD 7
EURJPY 6
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -502
EURUSD -112
USDJPY -221
AUDUSD 13
EURJPY 101
GBPCAD -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 1.5K
GBPUSD -585
EURUSD 242
USDJPY -867
AUDUSD 121
EURJPY 149
GBPCAD -386
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +670.99 EUR
Pire transaction: -698 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +298.91 EUR
Perte consécutive maximale: -1 239.40 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.74 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
9.08 × 13
Aucun avis
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
