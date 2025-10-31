SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EXCELLENT GOLD LR
Bambang Cahbiantoro

EXCELLENT GOLD LR

Bambang Cahbiantoro
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
6.24 AUD
Pire transaction:
0.00 AUD
Bénéfice brut:
10.69 AUD (713 pips)
Perte brute:
0.00 AUD
Gains consécutifs maximales:
2 (10.69 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.69 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
5.52
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.35 AUD
Bénéfice moyen:
5.35 AUD
Perte moyenne:
0.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 AUD)
Perte consécutive maximale:
0.00 AUD (0)
Croissance mensuelle:
4.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
0.00 AUD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 713
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.24 AUD
Pire transaction: -0 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +10.69 AUD
Perte consécutive maximale: -0.00 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
One shoot system, with TP and SL, lowrisk, no mattingle, no averaging, no dangerous system 
Aucun avis
2025.10.31 01:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 01:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
