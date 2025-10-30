SignauxSections
Vaij Begalli

Scalping Monterosa

Vaij Begalli
0 avis
112 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
510
Bénéfice trades:
367 (71.96%)
Perte trades:
143 (28.04%)
Meilleure transaction:
54.95 USD
Pire transaction:
-147.06 USD
Bénéfice brut:
1 349.34 USD (394 805 pips)
Perte brute:
-1 701.59 USD (112 095 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (56.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.38 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
953 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
205 (40.20%)
Courts trades:
305 (59.80%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.69 USD
Bénéfice moyen:
3.68 USD
Perte moyenne:
-11.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-195.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-199.81 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
651.41 USD
Maximal:
668.98 USD (65.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.71% (668.66 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 194
EURUSD 143
USDJPY 82
EURJPY 17
USDZAR 15
USDCHF 12
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURCHF 6
AUDUSD 4
EURGBP 4
AUDCAD 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -65
EURUSD -142
USDJPY -82
EURJPY -60
USDZAR 198
USDCHF -14
USDCAD -82
GBPJPY -14
EURCHF 18
AUDUSD -14
EURGBP 46
AUDCAD 6
BTCUSD -2
NZDUSD -16
EURAUD 7
EURCAD -142
EURNZD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD 2.5K
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.7K
USDZAR 320K
USDCHF -515
USDCAD -3.5K
GBPJPY -1.5K
EURCHF 458
AUDUSD -217
EURGBP 959
AUDCAD 860
BTCUSD -28K
NZDUSD -239
EURAUD 257
EURCAD -3.1K
EURNZD 146
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.95 USD
Pire transaction: -147 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +56.04 USD
Perte consécutive maximale: -195.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
RoboForex-ECN
0.98 × 1687
FusionMarkets-Live
1.10 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.44 × 16
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.73 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 plus...
Monterosa
Aucun avis
2025.10.30 23:27
