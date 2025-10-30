SignauxSections
Nehemiah J Jordan

Pink Cloudz

Nehemiah J Jordan
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
0%
PlexyTrade-Server01
1:500
Trades:
194
Bénéfice trades:
138 (71.13%)
Perte trades:
56 (28.87%)
Meilleure transaction:
19.03 USD
Pire transaction:
-51.48 USD
Bénéfice brut:
317.92 USD (7 008 pips)
Perte brute:
-435.73 USD (9 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (36.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
34.58%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
91 (46.91%)
Courts trades:
103 (53.09%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-0.61 USD
Bénéfice moyen:
2.30 USD
Perte moyenne:
-7.78 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
-90.42%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
195.41 USD
Maximal:
212.41 USD (317.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
48.66% (28.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.pro 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.pro -118
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.pro -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.03 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +36.20 USD
Perte consécutive maximale: -65.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PlexyTrade-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.10.30 21:17
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 14.16% of days out of the 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
