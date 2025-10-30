SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RMT is rising
Adibrata Wisnu Yuda

RMT is rising

Adibrata Wisnu Yuda
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 271%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
11 (45.83%)
Perte trades:
13 (54.17%)
Meilleure transaction:
176 117.49 IDR
Pire transaction:
-16 332.99 IDR
Bénéfice brut:
763 063.82 IDR (16 007 pips)
Perte brute:
-100 820.85 IDR (921 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (483 598.94 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
483 598.94 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
10.10
Longs trades:
4 (16.67%)
Courts trades:
20 (83.33%)
Facteur de profit:
7.57
Rendement attendu:
27 593.46 IDR
Bénéfice moyen:
69 369.44 IDR
Perte moyenne:
-7 755.45 IDR
Pertes consécutives maximales:
7 (-65 572.88 IDR)
Perte consécutive maximale:
-65 572.88 IDR (7)
Croissance mensuelle:
270.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 829.79 IDR
Maximal:
65 572.88 IDR (16.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.97% (65 572.88 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPYm 23
XAUUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPYm 49
XAUUSDm 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPYm 4.5K
XAUUSDm 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176 117.49 IDR
Pire transaction: -16 333 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +483 598.94 IDR
Perte consécutive maximale: -65 572.88 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.31 05:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.31 05:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 05:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
