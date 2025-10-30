SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RC13 Invest
Antonio Rendon Campos

RC13 Invest

Antonio Rendon Campos
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
0.00 EUR
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 EUR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 EUR
Bénéfice moyen:
0.00 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.01% (0.03 EUR)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Modelo matemático de inversión desarrollado para maximizar la rentabilidad compuesta en el largo plazo mediante una gestión aritmética.
El sistema calcula estadisticamente las entradas a mercado con esperanza matematica positiva.
El objetivo no es la ganancia puntual si no la construcción de una curva de crecimiento favorable en el tiempo.
A diferencia de los sistemas tradicionales basados en la interpretacion subjetiva de graficos, esta estrategia cuantitativa se sustenta en fundamentos matemáticos y estadísticos que responden a medidas porcentuales y temporales con esperanza matematica positiva


Mathematical investment model developed to maximize long-term compounded returns through arithmetic management.
The system statistically calculates market entries with a positive mathematical expectancy.
The goal is not short-term profit, but the construction of a favorable growth curve over time.
Unlike traditional systems based on the subjective interpretation of charts, this quantitative strategy is grounded in mathematical and statistical principles that rely on percentage-based and time-based measures with positive mathematical expectancy.
Aucun avis
2025.10.30 20:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 20:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 20:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 20:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RC13 Invest
39 USD par mois
0%
0
0
USD
204
EUR
1
0%
0
0%
100%
n/a
0.00
EUR
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.