SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend Scalp
Yi Jian Feng

Trend Scalp

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 34%
Exness-MT5Real5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
85 (73.91%)
Perte trades:
30 (26.09%)
Meilleure transaction:
1 594.72 USD
Pire transaction:
-2 703.53 USD
Bénéfice brut:
41 483.47 USD (1 891 924 pips)
Perte brute:
-34 679.53 USD (1 539 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (6 756.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 756.97 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
62 (53.91%)
Courts trades:
53 (46.09%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
59.16 USD
Bénéfice moyen:
488.04 USD
Perte moyenne:
-1 155.98 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 474.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 886.18 USD (4)
Croissance mensuelle:
34.02%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 750.70 USD
Maximal:
10 286.58 USD (32.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.47% (10 316.63 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 55
XAUUSDz 42
US500z 6
USTECz 5
US30z 3
USDJPYz 2
ETHUSDz 1
EURUSDz 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz 1.1K
XAUUSDz 5.7K
US500z 229
USTECz 77
US30z -3
USDJPYz 436
ETHUSDz 0
EURUSDz -677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 212K
XAUUSDz 127K
US500z 7.4K
USTECz 5.8K
US30z -414
USDJPYz 1.2K
ETHUSDz 151
EURUSDz -480
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 594.72 USD
Pire transaction: -2 704 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +6 756.97 USD
Perte consécutive maximale: -2 474.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire