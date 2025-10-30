SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold swings king
Jay R Sojitra

Gold swings king

Jay R Sojitra
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
0%
ALFX-Trade
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
126 (73.25%)
Perte trades:
46 (26.74%)
Meilleure transaction:
57.12 USD
Pire transaction:
-28.96 USD
Bénéfice brut:
2 760.96 USD (362 305 pips)
Perte brute:
-572.72 USD (31 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (223.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
223.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
58.01
Longs trades:
86 (50.00%)
Courts trades:
86 (50.00%)
Facteur de profit:
4.82
Rendement attendu:
12.72 USD
Bénéfice moyen:
21.91 USD
Perte moyenne:
-12.45 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-37.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
59.13%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.72 USD (10.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
BTCUSD 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 38
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
BTCUSD 222K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.12 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +223.16 USD
Perte consécutive maximale: -37.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ALFX-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Simple swings trading bot with 1:2 RR ratio and 80% accuracy. 
