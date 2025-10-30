SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VolRush 4H
Mohammed Afzal

VolRush 4H

Mohammed Afzal
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
22 (78.57%)
Perte trades:
6 (21.43%)
Meilleure transaction:
23.60 USD
Pire transaction:
-27.80 USD
Bénéfice brut:
79.66 USD (4 380 pips)
Perte brute:
-47.17 USD (1 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (16.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
13 (46.43%)
Courts trades:
15 (53.57%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
3.62 USD
Perte moyenne:
-7.86 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-34.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.12 USD (3)
Croissance mensuelle:
32.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.68 USD
Maximal:
34.12 USD (32.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.60 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.60 USD
Perte consécutive maximale: -34.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live11
2.71 × 31
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
50 plus...
Aggressive trading strategy focused on gold (XAUUSD) on the H4 timeframe.
Designed to maximize profit potential during volatile market conditions using technical confirmation and volume dynamics.

This is a high-risk, high-return system — performance can be explosive but also includes drawdowns.

Intended for those who understand risk and prefer dynamic, active exposure to gold price movements.


Aucun avis
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
