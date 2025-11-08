SignauxSections
Zwadde Breakout ORB

0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
89 (66.41%)
Perte trades:
45 (33.58%)
Meilleure transaction:
222.61 EUR
Pire transaction:
-166.68 EUR
Bénéfice brut:
4 731.61 EUR (405 365 pips)
Perte brute:
-2 459.97 EUR (214 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (505.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
572.35 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
5.44%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.00
Longs trades:
61 (45.52%)
Courts trades:
73 (54.48%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
16.95 EUR
Bénéfice moyen:
53.16 EUR
Perte moyenne:
-54.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-179.86 EUR)
Perte consécutive maximale:
-284.16 EUR (2)
Croissance mensuelle:
75.67%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
249.78 EUR
Maximal:
378.34 EUR (12.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
1.24% (65.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DJ30.r 37
NAS100.r 31
GER40.r 18
USDJPY 17
SP500.r 12
XAUUSD 7
GBPUSD 7
EURUSD 3
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DJ30.r 383
NAS100.r 185
GER40.r 137
USDJPY 54
SP500.r 879
XAUUSD 314
GBPUSD 477
EURUSD 83
BTCUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DJ30.r 101K
NAS100.r 18K
GER40.r 100
USDJPY 115
SP500.r 25K
XAUUSD 3.9K
GBPUSD 245
EURUSD 43
BTCUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +222.61 EUR
Pire transaction: -167 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +505.00 EUR
Perte consécutive maximale: -179.86 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
5.00 × 1
Aucun avis
2025.11.08 22:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 22:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
