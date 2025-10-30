SignauxSections
Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde Breakout

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
37 (84.09%)
Perte trades:
7 (15.91%)
Meilleure transaction:
152.04 EUR
Pire transaction:
-225.95 EUR
Bénéfice brut:
2 138.38 EUR (102 391 pips)
Perte brute:
-844.53 EUR (25 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (577.30 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
687.58 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
22 (50.00%)
Courts trades:
22 (50.00%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
29.41 EUR
Bénéfice moyen:
57.79 EUR
Perte moyenne:
-120.65 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-152.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-225.95 EUR (1)
Croissance mensuelle:
25.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
336.69 EUR
Maximal:
438.85 EUR (8.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 17
USDJPY 9
NDX100 6
GBPUSD 4
XAUUSD 3
EURUSD 3
BTCUSD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 386
USDJPY 148
NDX100 567
GBPUSD 217
XAUUSD -85
EURUSD 137
BTCUSD 106
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 9.5K
USDJPY 213
NDX100 34K
GBPUSD 73
XAUUSD -1.3K
EURUSD 45
BTCUSD 35K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.04 EUR
Pire transaction: -226 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +577.30 EUR
Perte consécutive maximale: -152.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Aucun avis
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
