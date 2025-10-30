This signal is generated by the

.

It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.

Expected Monthly Profit: 20 %

% Min Required Deposit : 500$

: 500$ Used Strategies: Lydians_S (BTC) + MACD (BTC) + Lydians_S (Gold)

It is shared for the purpose of promoting the EA.

Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

Not: Btc positions are blocking each other not to trade in same direction simultaneously.