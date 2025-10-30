SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xianzhenyu123
Zhen Yu Xian

Xianzhenyu123

Zhen Yu Xian
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
785
Bénéfice trades:
536 (68.28%)
Perte trades:
249 (31.72%)
Meilleure transaction:
924.24 USD
Pire transaction:
-763.46 USD
Bénéfice brut:
30 774.94 USD (556 559 pips)
Perte brute:
-27 796.91 USD (1 010 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (2 055.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 055.70 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
111.11%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
565
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
330 (42.04%)
Courts trades:
455 (57.96%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
3.79 USD
Bénéfice moyen:
57.42 USD
Perte moyenne:
-111.63 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-3 195.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 195.24 USD (16)
Croissance mensuelle:
-62.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
173.50 USD
Maximal:
3 502.11 USD (52.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.09% (1 775.96 USD)
Par fonds propres:
38.10% (380.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 524
NAS100 48
JAPAN225 41
HK50 37
BTCUSD 35
UK100 17
US30 14
EURAUD 13
GER40 10
USDJPY 7
ChinaA50 7
GBPUSD 6
GBPJPY 5
USOIL 5
AUDUSD 4
XCUUSD 4
XAGUSD 2
USDCAD 2
EURO50 1
FRA40 1
EURGBP 1
EURUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
NAS100 -1.2K
JAPAN225 888
HK50 472
BTCUSD -480
UK100 -1.6K
US30 10
EURAUD 86
GER40 422
USDJPY 176
ChinaA50 141
GBPUSD 711
GBPJPY 105
USOIL 322
AUDUSD 30
XCUUSD 12
XAGUSD 200
USDCAD 118
EURO50 4
FRA40 12
EURGBP 7
EURUSD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
NAS100 -3.7K
JAPAN225 15K
HK50 6.4K
BTCUSD -482K
UK100 -9.7K
US30 -3.1K
EURAUD 143
GER40 1.1K
USDJPY 242
ChinaA50 777
GBPUSD 743
GBPJPY 207
USOIL 543
AUDUSD 21
XCUUSD 594
XAGUSD 262
USDCAD 282
EURO50 30
FRA40 52
EURGBP 5
EURUSD -1
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +924.24 USD
Pire transaction: -763 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +2 055.70 USD
Perte consécutive maximale: -3 195.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.32 × 60
RoboForex-Prime
0.40 × 219
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.43 × 1256
ZealCapitalMarketSC-Live
2.99 × 427
私用
Aucun avis
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
