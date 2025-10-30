SignauxSections
Ratchakrit Surakeeratikorn

RCK Scalping Gold S2

0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
55 (76.38%)
Perte trades:
17 (23.61%)
Meilleure transaction:
6.64 USD
Pire transaction:
-7.56 USD
Bénéfice brut:
97.99 USD (9 992 pips)
Perte brute:
-61.82 USD (5 814 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (16.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.24 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
36 (50.00%)
Courts trades:
36 (50.00%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
1.78 USD
Perte moyenne:
-3.64 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.77 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.62%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.47 USD
Maximal:
12.40 USD (1.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.64 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.24 USD
Perte consécutive maximale: -9.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5912
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 plus...
Break out strategy buy price structure. 
Aucun avis
2025.10.30 12:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
