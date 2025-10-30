SignauxSections
EURUSD Reliable
Johannes Jacobus Kotze

EURUSD Reliable

Johannes Jacobus Kotze
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
331
Bénéfice trades:
247 (74.62%)
Perte trades:
84 (25.38%)
Meilleure transaction:
3 719.87 ZAR
Pire transaction:
-4 409.79 ZAR
Bénéfice brut:
39 927.01 ZAR (12 755 pips)
Perte brute:
-29 027.46 ZAR (9 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (1 507.47 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 964.50 ZAR (14)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
137 (41.39%)
Courts trades:
194 (58.61%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
32.93 ZAR
Bénéfice moyen:
161.65 ZAR
Perte moyenne:
-345.57 ZAR
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 102.67 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-11 996.54 ZAR (4)
Croissance mensuelle:
68.43%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 ZAR
Maximal:
19 803.21 ZAR (67.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 ZAR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 193
EURUSD 133
USDCHF 2
GOLD 2
USDZAR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 467
EURUSD 606
USDCHF 13
GOLD 3
USDZAR -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 2.3K
USDCHF 31
GOLD 149
USDZAR -120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 719.87 ZAR
Pire transaction: -4 410 ZAR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 507.47 ZAR
Perte consécutive maximale: -1 102.67 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.34 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 354
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 982
Exness-MT5Real7
1.00 × 17
Exness-MT5Real31
1.41 × 41
MishovMarkets-Live
2.67 × 6
RoboForex-Pro
3.69 × 13
VantageInternational-Live
4.32 × 44
Trading in EURUSD only. Trading strategy consist of patience and reliability. I don't take chances and profit is the only goal!
Aucun avis
