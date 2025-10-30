- Croissance
Trades:
99
Bénéfice trades:
46 (46.46%)
Perte trades:
53 (53.54%)
Meilleure transaction:
21.63 USD
Pire transaction:
-16.59 USD
Bénéfice brut:
347.08 USD (5 274 pips)
Perte brute:
-577.44 USD (9 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (53.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.25
Activité de trading:
27.06%
Charge de dépôt maximale:
2.95%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
35 secondes
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
45 (45.45%)
Courts trades:
54 (54.55%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-2.33 USD
Bénéfice moyen:
7.55 USD
Perte moyenne:
-10.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-42.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.90 USD (4)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
248.16 USD
Maximal:
281.06 USD (27.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.21% (281.06 USD)
Par fonds propres:
1.79% (14.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-230
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OEXNLimited-Asia" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
结合波动率做顺势突破的策略，一单一结，无马丁，无对冲。
Aucun avis
