Zhao Sen Lin

Super trader

Zhao Sen Lin
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 152%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
50 (41.32%)
Perte trades:
71 (58.68%)
Meilleure transaction:
759.04 USD
Pire transaction:
-203.49 USD
Bénéfice brut:
6 878.40 USD (740 392 pips)
Perte brute:
-3 948.08 USD (399 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 223.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 223.43 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.51
Longs trades:
76 (62.81%)
Courts trades:
45 (37.19%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
24.22 USD
Bénéfice moyen:
137.57 USD
Perte moyenne:
-55.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-363.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-430.61 USD (4)
Croissance mensuelle:
152.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
440.31 USD
Maximal:
449.84 USD (20.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.02% (440.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 97
BTCUSD 12
USOIL 7
EURUSD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
BTCUSD 35
USOIL -306
EURUSD -138
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 62K
USOIL -1.1K
EURUSD -183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +759.04 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 223.43 USD
Perte consécutive maximale: -363.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Axi-US02-Live
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
super trader
Aucun avis
2025.10.30 09:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
