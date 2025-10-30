SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Makes your dream to the truth
Chung Yin Lee

Makes your dream to the truth

Chung Yin Lee
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
34 (85.00%)
Perte trades:
6 (15.00%)
Meilleure transaction:
164.20 USD
Pire transaction:
-186.44 USD
Bénéfice brut:
1 798.62 USD (77 061 pips)
Perte brute:
-842.32 USD (15 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (871.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
871.41 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.75
Longs trades:
40 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
23.91 USD
Bénéfice moyen:
52.90 USD
Perte moyenne:
-140.39 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-305.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-305.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
95.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
179.25 USD
Maximal:
348.15 USD (24.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUCHF 10
XAUAUD 8
XAUEUR 7
XAUGBP 6
XAUJPY 5
XAUUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUCHF 549
XAUAUD -139
XAUEUR 427
XAUGBP 41
XAUJPY 200
XAUUSD -122
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUCHF 18K
XAUAUD 9.5K
XAUEUR 18K
XAUGBP 5.5K
XAUJPY 13K
XAUUSD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.20 USD
Pire transaction: -186 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +871.41 USD
Perte consécutive maximale: -305.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.63 × 76
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
The trading of XAU commodities. Once the XAU rises you will be rich
Aucun avis
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
