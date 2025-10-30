- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
Trades:
167
Bénéfice trades:
75 (44.91%)
Perte trades:
92 (55.09%)
Meilleure transaction:
550.00 BRL
Pire transaction:
-2 325.00 BRL
Bénéfice brut:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Perte brute:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (902.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
902.00 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
121 (72.46%)
Courts trades:
46 (27.54%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-24.17 BRL
Bénéfice moyen:
60.80 BRL
Perte moyenne:
-93.43 BRL
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 073.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 100.00 BRL (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 395.00 BRL
Maximal:
4 965.00 BRL (871.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|KLBN4
|23
|RADL3
|19
|VIVA3
|13
|ELET6
|11
|MYPK3
|9
|TEND3
|9
|HYPE3
|8
|MOTV3
|6
|FLRY3
|6
|SBFG3
|6
|LJQQ3
|4
|TAEE11
|4
|PGMN3
|3
|CPLE6
|3
|CPFE3
|3
|MRFG3
|3
|WINV25
|3
|RAPT4
|2
|ASAI3
|2
|KLBN11
|2
|VALE3
|2
|EGIE3
|2
|GGBRS163
|2
|ELET3
|2
|AURE3
|2
|WEGER417
|1
|BRFSR201
|1
|ITSA4
|1
|SANB4
|1
|YDUQS170
|1
|ALOS3
|1
|CMIG4
|1
|YDUQ3
|1
|SMFT3
|1
|UGPA3
|1
|WDOU25
|1
|BITQ25
|1
|CSMG3
|1
|WDOV25
|1
|WDOX25
|1
|B3SA3
|1
|SANB11
|1
|MBRF3
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|KLBN4
|-181
|RADL3
|-254
|VIVA3
|-160
|ELET6
|-23
|MYPK3
|60
|TEND3
|-193
|HYPE3
|-20
|MOTV3
|93
|FLRY3
|-535
|SBFG3
|-18
|LJQQ3
|35
|TAEE11
|53
|PGMN3
|141
|CPLE6
|87
|CPFE3
|27
|MRFG3
|53
|WINV25
|-34
|RAPT4
|238
|ASAI3
|-1.4K
|KLBN11
|-463
|VALE3
|-28
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-141
|ELET3
|22
|AURE3
|57
|WEGER417
|13
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|8
|SANB4
|71
|YDUQS170
|49
|ALOS3
|7
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-49
|SMFT3
|1
|UGPA3
|243
|WDOU25
|13
|BITQ25
|1
|CSMG3
|115
|WDOV25
|40
|WDOX25
|-9
|B3SA3
|20
|SANB11
|22
|MBRF3
|220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|KLBN4
|-52
|RADL3
|-263
|VIVA3
|-96
|ELET6
|-48
|MYPK3
|123
|TEND3
|-388
|HYPE3
|-36
|MOTV3
|64
|FLRY3
|-357
|SBFG3
|-89
|LJQQ3
|0
|TAEE11
|28
|PGMN3
|5
|CPLE6
|13
|CPFE3
|59
|MRFG3
|3
|WINV25
|-40
|RAPT4
|108
|ASAI3
|-310
|KLBN11
|-208
|VALE3
|-62
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-20
|ELET3
|8
|AURE3
|26
|WEGER417
|2
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|1
|SANB4
|27
|YDUQS170
|10
|ALOS3
|16
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-56
|SMFT3
|0
|UGPA3
|54
|WDOU25
|1.5K
|BITQ25
|40
|CSMG3
|26
|WDOV25
|4.5K
|WDOX25
|-2K
|B3SA3
|3
|SANB11
|5
|MBRF3
|50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +550.00 BRL
Pire transaction: -2 325 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +902.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 073.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis