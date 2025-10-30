SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LHF Trading
Leandro Honario De Faria

LHF Trading

Leandro Honario De Faria
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
0%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
75 (44.91%)
Perte trades:
92 (55.09%)
Meilleure transaction:
550.00 BRL
Pire transaction:
-2 325.00 BRL
Bénéfice brut:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Perte brute:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (902.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
902.00 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
121 (72.46%)
Courts trades:
46 (27.54%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-24.17 BRL
Bénéfice moyen:
60.80 BRL
Perte moyenne:
-93.43 BRL
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 073.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 100.00 BRL (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 395.00 BRL
Maximal:
4 965.00 BRL (871.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
KLBN4 23
RADL3 19
VIVA3 13
ELET6 11
MYPK3 9
TEND3 9
HYPE3 8
MOTV3 6
FLRY3 6
SBFG3 6
LJQQ3 4
TAEE11 4
PGMN3 3
CPLE6 3
CPFE3 3
MRFG3 3
WINV25 3
RAPT4 2
ASAI3 2
KLBN11 2
VALE3 2
EGIE3 2
GGBRS163 2
ELET3 2
AURE3 2
WEGER417 1
BRFSR201 1
ITSA4 1
SANB4 1
YDUQS170 1
ALOS3 1
CMIG4 1
YDUQ3 1
SMFT3 1
UGPA3 1
WDOU25 1
BITQ25 1
CSMG3 1
WDOV25 1
WDOX25 1
B3SA3 1
SANB11 1
MBRF3 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
KLBN4 -181
RADL3 -254
VIVA3 -160
ELET6 -23
MYPK3 60
TEND3 -193
HYPE3 -20
MOTV3 93
FLRY3 -535
SBFG3 -18
LJQQ3 35
TAEE11 53
PGMN3 141
CPLE6 87
CPFE3 27
MRFG3 53
WINV25 -34
RAPT4 238
ASAI3 -1.4K
KLBN11 -463
VALE3 -28
EGIE3 0
GGBRS163 -141
ELET3 22
AURE3 57
WEGER417 13
BRFSR201 0
ITSA4 8
SANB4 71
YDUQS170 49
ALOS3 7
CMIG4 6
YDUQ3 -49
SMFT3 1
UGPA3 243
WDOU25 13
BITQ25 1
CSMG3 115
WDOV25 40
WDOX25 -9
B3SA3 20
SANB11 22
MBRF3 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
KLBN4 -52
RADL3 -263
VIVA3 -96
ELET6 -48
MYPK3 123
TEND3 -388
HYPE3 -36
MOTV3 64
FLRY3 -357
SBFG3 -89
LJQQ3 0
TAEE11 28
PGMN3 5
CPLE6 13
CPFE3 59
MRFG3 3
WINV25 -40
RAPT4 108
ASAI3 -310
KLBN11 -208
VALE3 -62
EGIE3 0
GGBRS163 -20
ELET3 8
AURE3 26
WEGER417 2
BRFSR201 0
ITSA4 1
SANB4 27
YDUQS170 10
ALOS3 16
CMIG4 6
YDUQ3 -56
SMFT3 0
UGPA3 54
WDOU25 1.5K
BITQ25 40
CSMG3 26
WDOV25 4.5K
WDOX25 -2K
B3SA3 3
SANB11 5
MBRF3 50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +550.00 BRL
Pire transaction: -2 325 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +902.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 073.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire