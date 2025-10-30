SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Qorva
Doulat Meena

Qorva

Doulat Meena
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 68%
QorvaMarkets-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 059
Bénéfice trades:
793 (74.88%)
Perte trades:
266 (25.12%)
Meilleure transaction:
220.02 USD
Pire transaction:
-212.80 USD
Bénéfice brut:
10 516.76 USD (1 523 290 pips)
Perte brute:
-5 591.76 USD (45 417 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (171.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
369.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
13.47
Longs trades:
441 (41.64%)
Courts trades:
618 (58.36%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
4.65 USD
Bénéfice moyen:
13.26 USD
Perte moyenne:
-21.02 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-365.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-365.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.32%
Prévision annuelle:
88.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196.33 USD
Maximal:
365.70 USD (4.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.82% (346.80 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 894
EURUSD 92
GBPUSD 31
AUDUSD 14
USDCHF 5
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.8K
EURUSD 18
GBPUSD 65
AUDUSD 85
USDCHF -46
NZDUSD 9
USDCAD 17
AUDCAD 29
AUDNZD -18
AUDCHF -42
EURGBP -3
CADCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 677
GBPUSD 174
AUDUSD 557
USDCHF -162
NZDUSD 92
USDCAD 232
AUDCAD 267
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
CADCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.02 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +171.29 USD
Perte consécutive maximale: -365.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "QorvaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 18
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire