Maicon Lazier Reichel

SMC CapitalTrading

Maicon Lazier Reichel
0 avis
48 semaines
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
141 (78.33%)
Perte trades:
39 (21.67%)
Meilleure transaction:
21.95 USD
Pire transaction:
-25.04 USD
Bénéfice brut:
601.96 USD (61 275 pips)
Perte brute:
-445.96 USD (43 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (59.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.24 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
109 (60.56%)
Courts trades:
71 (39.44%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
4.27 USD
Perte moyenne:
-11.43 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-29.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
208.86%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.84 USD
Maximal:
98.10 USD (68.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.95 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +59.13 USD
Perte consécutive maximale: -29.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Aucun avis
