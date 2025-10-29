SignauxSections
Mohamed Maguini

Forexsignal

Mohamed Maguini
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
FTMO-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
196
Bénéfice trades:
120 (61.22%)
Perte trades:
76 (38.78%)
Meilleure transaction:
1 049.53 EUR
Pire transaction:
-1 401.55 EUR
Bénéfice brut:
34 310.89 EUR (95 390 pips)
Perte brute:
-26 192.19 EUR (83 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (13 537.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
13 537.60 EUR (43)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
45.05%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
136 (69.39%)
Courts trades:
60 (30.61%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
41.42 EUR
Bénéfice moyen:
285.92 EUR
Perte moyenne:
-344.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-6 452.70 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6 452.70 EUR (11)
Croissance mensuelle:
10.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 386.78 EUR
Maximal:
8 221.61 EUR (9.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.91% (8 206.79 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (2.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 049.53 EUR
Pire transaction: -1 402 EUR
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +13 537.60 EUR
Perte consécutive maximale: -6 452.70 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.