Farid Yandouz

Quant

Farid Yandouz
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
14 (82.35%)
Perte trades:
3 (17.65%)
Meilleure transaction:
9.84 USD
Pire transaction:
-10.65 USD
Bénéfice brut:
35.28 USD (336 397 pips)
Perte brute:
-20.90 USD (204 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (17.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.67 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
1.23%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
9 (52.94%)
Courts trades:
8 (47.06%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
2.52 USD
Perte moyenne:
-6.97 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.54 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.54 USD (32.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.20% (20.54 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 16
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 13
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 132K
USDJPY 260
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.84 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.67 USD
Perte consécutive maximale: -20.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 21
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.24 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real7
0.33 × 6
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
Aucun avis
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.18% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.89% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 334 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.