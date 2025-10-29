SignauxSections
Alno Markets Ltd

GoldSky

0 avis
92 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 954%
GlobalMarketsGroup-server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 086
Bénéfice trades:
984 (90.60%)
Perte trades:
102 (9.39%)
Meilleure transaction:
2 906.38 EUR
Pire transaction:
-2 448.32 EUR
Bénéfice brut:
220 448.97 EUR (191 943 pips)
Perte brute:
-153 961.57 EUR (158 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (6 046.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 130.84 EUR (34)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
11.36
Longs trades:
417 (38.40%)
Courts trades:
669 (61.60%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
61.22 EUR
Bénéfice moyen:
224.03 EUR
Perte moyenne:
-1 509.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 507.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 507.07 EUR (2)
Croissance mensuelle:
21.91%
Prévision annuelle:
265.88%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
5 850.32 EUR (8.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.74% (3 988.05 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold.x 807
XAUUSD 279
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold.x 57K
XAUUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold.x 24K
XAUUSD 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GlobalMarketsGroup-server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
