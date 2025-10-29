- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
5 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.07 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
2.13 USD (208 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
5 (2.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
1.24
Activité de trading:
11.98%
Charge de dépôt maximale:
23.08%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 (40.00%)
Courts trades:
3 (60.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
0.43 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.79% (0.33 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2.13 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.04 × 23
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
Exness-Real35
|0.37 × 90
|
Pepperstone-Edge11
|0.69 × 45
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.78 × 120
|
OctaFX-Real
|0.91 × 580
|
OctaFX-Real2
|1.43 × 7
|
EGlobal-Cent6
|1.45 × 340
|
FTT-Asia
|2.52 × 188
|
WindsorBrokers-REAL
|3.90 × 10
|
XMTrading-Real 49
|4.50 × 6
Your fund security is my first priority. So in every trade 30 pips Stop Loss will be used. Along with accepting profits, you must also accept losses. Because Profit and Loss is part of trading. At the end of month, you will be profitible. So to get best service, stay at least 30 days. Thanks
Aucun avis
