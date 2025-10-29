Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 13 OctaFX-Real5 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 GoMarkets-Real 10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live15 0.04 × 23 Tickmill-Live05 0.05 × 22 ForexChief-DirectFX 0.28 × 53 RoboForex-ECN-3 0.30 × 88 Exness-Real35 0.37 × 90 Pepperstone-Edge11 0.69 × 45 FXOpen-ECN Live Server 0.78 × 120 OctaFX-Real 0.91 × 580 OctaFX-Real2 1.43 × 7 EGlobal-Cent6 1.45 × 340 FTT-Asia 2.52 × 188 WindsorBrokers-REAL 3.90 × 10 XMTrading-Real 49 4.50 × 6 5 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou