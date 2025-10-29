SignauxSections
Mohammed Saeed Mohamm Alkaabi

Alpha

Mohammed Saeed Mohamm Alkaabi
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 517%
MagicCompass-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22 290
Bénéfice trades:
14 896 (66.82%)
Perte trades:
7 394 (33.17%)
Meilleure transaction:
1 872.22 USD
Pire transaction:
-288.90 USD
Bénéfice brut:
111 673.12 USD (2 518 890 pips)
Perte brute:
-54 112.41 USD (2 519 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (225.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 486.20 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3013
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
32.25
Longs trades:
11 310 (50.74%)
Courts trades:
10 980 (49.26%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
2.58 USD
Bénéfice moyen:
7.50 USD
Perte moyenne:
-7.32 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 058.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 784.70 USD (22)
Croissance mensuelle:
71.01%
Prévision annuelle:
861.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 784.70 USD (2.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.84% (1 784.70 USD)
Par fonds propres:
1.38% (440.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21847
XAUUSD.g 443
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 59K
XAUUSD.g -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
XAUUSD.g -57K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 872.22 USD
Pire transaction: -289 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +225.85 USD
Perte consécutive maximale: -1 058.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MagicCompass-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
Aucun avis
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.