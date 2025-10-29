SignauxSections
Shu Jun Zhao

Turn2win

Shu Jun Zhao
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 376%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
127 (81.41%)
Perte trades:
29 (18.59%)
Meilleure transaction:
50.35 USD
Pire transaction:
-38.74 USD
Bénéfice brut:
841.71 USD (36 549 pips)
Perte brute:
-307.43 USD (18 438 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (126.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.52 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
65.98%
Charge de dépôt maximale:
13.16%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
156
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
4.49
Longs trades:
86 (55.13%)
Courts trades:
70 (44.87%)
Facteur de profit:
2.74
Rendement attendu:
3.42 USD
Bénéfice moyen:
6.63 USD
Perte moyenne:
-10.60 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-119.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-119.07 USD (7)
Croissance mensuelle:
376.10%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
119.07 USD (43.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.97% (119.07 USD)
Par fonds propres:
5.27% (34.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD_ 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD_ 534
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD_ 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.35 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +126.52 USD
Perte consécutive maximale: -119.07 USD

大神的起步而已


2025.10.29 15:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
