SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goat Member Faniko
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Faniko

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
86
Bénéfice trades:
58 (67.44%)
Perte trades:
28 (32.56%)
Meilleure transaction:
90.23 AUD
Pire transaction:
-24.93 AUD
Bénéfice brut:
411.05 AUD (191 392 pips)
Perte brute:
-177.72 AUD (116 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (13.76 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.41 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
48 (55.81%)
Courts trades:
38 (44.19%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
2.71 AUD
Bénéfice moyen:
7.09 AUD
Perte moyenne:
-6.35 AUD
Pertes consécutives maximales:
3 (-54.21 AUD)
Perte consécutive maximale:
-54.21 AUD (3)
Croissance mensuelle:
46.67%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
73.67 AUD (11.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 178
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.23 AUD
Pire transaction: -25 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.76 AUD
Perte consécutive maximale: -54.21 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hanya Member
Aucun avis
2025.10.29 14:43
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 8.33% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire