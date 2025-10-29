SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goat Member Victorio
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Victorio

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 177%
FinexBisnisSolusi-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
653
Bénéfice trades:
410 (62.78%)
Perte trades:
243 (37.21%)
Meilleure transaction:
451.44 USD
Pire transaction:
-99.60 USD
Bénéfice brut:
3 659.65 USD (99 027 pips)
Perte brute:
-2 175.74 USD (75 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (78.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
529.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
391 (59.88%)
Courts trades:
262 (40.12%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
2.27 USD
Bénéfice moyen:
8.93 USD
Perte moyenne:
-8.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-16.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-417.42 USD (6)
Croissance mensuelle:
28.09%
Prévision annuelle:
340.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.04 USD
Maximal:
447.61 USD (39.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.25% (447.63 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +451.44 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +78.00 USD
Perte consécutive maximale: -16.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Aucun avis
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
