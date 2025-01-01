Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition.
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 1 433%
- Abonnés
- 105
- Semaines
- 46
- Trades
- 1508
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.35
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 132%
- Abonnés
- 15
- Semaines
- 54
- Trades
- 182
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.37
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 456%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 124
- Trades
- 1137
- Gagner
- 77%
- Facteur de profit
- 1.57
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 5 932%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 228
- Trades
- 14476
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 213%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 67
- Trades
- 413
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.32
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 578%
- Abonnés
- 70
- Semaines
- 208
- Trades
- 5486
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 766%
- Abonnés
- 26
- Semaines
- 152
- Trades
- 583
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 4.53
- DD max.
- 10%
- Croissance
- 5 102%
- Abonnés
- 4
- Semaines
- 233
- Trades
- 1418
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 479%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 79
- Trades
- 558
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.23
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 506%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 40
- Trades
- 131
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.99
- DD max.
- 34%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.