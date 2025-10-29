SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grow up HAL
Hendra Angga Laksana

Grow up HAL

Hendra Angga Laksana
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -94%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
158 (60.30%)
Perte trades:
104 (39.69%)
Meilleure transaction:
40.90 USD
Pire transaction:
-41.72 USD
Bénéfice brut:
610.70 USD (21 623 pips)
Perte brute:
-534.24 USD (30 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (311.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.30 USD (35)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
12.80%
Charge de dépôt maximale:
23.54%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
126
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
123 (46.95%)
Courts trades:
139 (53.05%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
3.87 USD
Perte moyenne:
-5.14 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-69.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-137.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
-93.61%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
287.14 USD
Maximal:
370.53 USD (181.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.17% (370.53 USD)
Par fonds propres:
9.43% (71.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 182
NZDJPY 7
EURNZD 5
GBPJPY 5
AUDNZD 4
EURAUD 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CADCHF 4
AUDCHF 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 313
NZDJPY -24
EURNZD -34
GBPJPY -14
AUDNZD -1
EURAUD -15
USDJPY -16
EURJPY 1
CADCHF -5
AUDCHF -1
AUDJPY -15
AUDCAD -5
GBPNZD -16
GBPCHF -17
USDCHF 1
EURCHF -14
AUDUSD -8
GBPAUD -22
EURCAD 8
NZDCHF -10
CADJPY -7
EURGBP 1
GBPUSD -14
CHFJPY -4
NZDUSD -4
NZDCAD -3
USDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.9K
NZDJPY -708
EURNZD -1.1K
GBPJPY -420
AUDNZD -24
EURAUD -462
USDJPY -482
EURJPY 25
CADCHF -75
AUDCHF -21
AUDJPY -442
AUDCAD -140
GBPNZD -540
GBPCHF -280
USDCHF 10
EURCHF -221
AUDUSD -157
GBPAUD -683
EURCAD 235
NZDCHF -151
CADJPY -206
EURGBP 16
GBPUSD -268
CHFJPY -132
NZDUSD -70
NZDCAD -71
USDCAD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.90 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +311.30 USD
Perte consécutive maximale: -69.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 1078
ICMarkets-Live03
0.41 × 110
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3267
ICMarkets-Live17
0.60 × 42
ICMarkets-Live14
0.61 × 241
ICMarkets-Live04
0.69 × 80
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 7768
Tickmill-Live
0.72 × 4958
ICMarkets-Live18
0.82 × 273
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.97 × 299
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 50
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.00 × 213
ICMarkets-Live12
1.02 × 2209
Exness-Real3
1.02 × 96
83 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.29 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grow up HAL
50 USD par mois
-94%
0
0
USD
796
USD
2
52%
262
60%
13%
1.14
0.29
USD
98%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.