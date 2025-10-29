SignauxSections
CHANDRA LEO

Musang King

CHANDRA LEO
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 203%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 641
Bénéfice trades:
1 245 (47.14%)
Perte trades:
1 396 (52.86%)
Meilleure transaction:
783.75 USD
Pire transaction:
-87.26 USD
Bénéfice brut:
21 069.38 USD (348 461 pips)
Perte brute:
-12 212.18 USD (876 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (84.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
816.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.97%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
396
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
19.47
Longs trades:
1 560 (59.07%)
Courts trades:
1 081 (40.93%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
3.35 USD
Bénéfice moyen:
16.92 USD
Perte moyenne:
-8.75 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-320.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-434.78 USD (7)
Croissance mensuelle:
196.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.59 USD
Maximal:
454.89 USD (4.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.40% (410.44 USD)
Par fonds propres:
19.93% (1 767.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2045
USDJPY 242
GBPUSD 176
EURUSD 100
AUDUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.5K
USDJPY 418
GBPUSD 395
EURUSD 276
AUDUSD 239
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -470K
USDJPY -31K
GBPUSD -15K
EURUSD -9K
AUDUSD -2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +783.75 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +84.42 USD
Perte consécutive maximale: -320.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 38
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.02 × 54
AltairInc-Live
0.25 × 4
FPMarkets-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.44 × 27
FusionMarkets-Live
0.66 × 147
PurpleTradingSC-02Demo
0.80 × 5
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.67 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
Exness-Real
2.05 × 20
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.22 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.28 × 127
FXPIG-LIVE
5.44 × 16
FBS-Real-4
6.00 × 10
XMGlobal-Real 10
6.80 × 5
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
7.60 × 5
XMGlobal-Real 28
9.22 × 9
5 plus...
Minimum deposit usd 1000, Leverage 1:500.

Withdraw your profit every week and follow at your own risk.

No telegram, No group, No chat.


= Musang King =

Musang King is a popular variety of durian fruit known for its rich, creamy texture and strong, sweet flavor. It is considered one of the best and most prized durian types, especially in Malaysia and Southeast Asia.


Aucun avis
2025.11.09 09:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 11:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:08 2025.10.29 10:08:24  

2025.10.29 10:06
2025.10.29 10:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 10:06
2025.10.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
