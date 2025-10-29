- Croissance
Trades:
2 641
Bénéfice trades:
1 245 (47.14%)
Perte trades:
1 396 (52.86%)
Meilleure transaction:
783.75 USD
Pire transaction:
-87.26 USD
Bénéfice brut:
21 069.38 USD (348 461 pips)
Perte brute:
-12 212.18 USD (876 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (84.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
816.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.97%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
396
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
19.47
Longs trades:
1 560 (59.07%)
Courts trades:
1 081 (40.93%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
3.35 USD
Bénéfice moyen:
16.92 USD
Perte moyenne:
-8.75 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-320.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-434.78 USD (7)
Croissance mensuelle:
196.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.59 USD
Maximal:
454.89 USD (4.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.40% (410.44 USD)
Par fonds propres:
19.93% (1 767.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2045
|USDJPY
|242
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|100
|AUDUSD
|78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.5K
|USDJPY
|418
|GBPUSD
|395
|EURUSD
|276
|AUDUSD
|239
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-470K
|USDJPY
|-31K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-9K
|AUDUSD
|-2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +783.75 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +84.42 USD
Perte consécutive maximale: -320.53 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 38
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.02 × 54
AltairInc-Live
|0.25 × 4
FPMarkets-Live2
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
|0.44 × 27
FusionMarkets-Live
|0.66 × 147
PurpleTradingSC-02Demo
|0.80 × 5
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
|1.67 × 3
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
Exness-Real
|2.05 × 20
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
|3.22 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|5.28 × 127
FXPIG-LIVE
|5.44 × 16
FBS-Real-4
|6.00 × 10
XMGlobal-Real 10
|6.80 × 5
BDSwissGlobal-Real03
|7.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
|7.60 × 5
XMGlobal-Real 28
|9.22 × 9
Minimum deposit usd 1000, Leverage 1:500.
Withdraw your profit every week and follow at your own risk.
No telegram, No group, No chat.
= Musang King =Musang King is a popular variety of durian fruit known for its rich, creamy texture and strong, sweet flavor. It is considered one of the best and most prized durian types, especially in Malaysia and Southeast Asia.
