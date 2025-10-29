Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Valutrades-Real-HK 0.00 × 38 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.02 × 54 AltairInc-Live 0.25 × 4 FPMarkets-Live2 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.44 × 27 FusionMarkets-Live 0.66 × 147 PurpleTradingSC-02Demo 0.80 × 5 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 ForexChief-DirectFX 1.67 × 3 FusionMarkets-Live 2 1.88 × 8 Exness-Real 2.05 × 20 Coinexx-Demo 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 3.22 × 18 BroctagonPrimeMarkets-Live 4.00 × 8 IronFXBM-Real9 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.28 × 127 FXPIG-LIVE 5.44 × 16 FBS-Real-4 6.00 × 10 XMGlobal-Real 10 6.80 × 5 BDSwissGlobal-Real03 7.25 × 4 ICMarketsSC-Live09 7.60 × 5 XMGlobal-Real 28 9.22 × 9